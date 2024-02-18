أول تعليق للكرواتى كرونسلاف مدرب بيراميدز بعد الفوز على الاتحاد السكندرى

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، مؤكدًا أنها ٣ نقاط مهمة للغاية خاصة وأنها ستعيد الثقة للاعبين في غرف الملابس، وكان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر لولا التأخر في التسجيل، موضحًا أن الفوز مهم للغاية قبل رحلة صعبة إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المدير الفني أن المواجهة كانت قوية وصعبة في ظل قوة المنافس ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحوذ وكان الأفضل وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر ولكن الفوز مهم للغاية بغض النظر عن النتيجة حتى يبني الجهاز الفني عليها في التطوير والتقدم بصورة أفضل مستقبلًا.

وأضاف أن الفوز سيغير الكثير داخل غرف الملابس إلى الأفضل وتعود الثقة للاعبين، ومن الضروري البناء على هذا الفور للمستقبل ومن أجل تطوير الأمور ولا بد من التركيز والعودة للانتصارات في جميع البطولات.

وحقق فريق بيراميدز انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم "دوري نايل" موسم 2023/ 2024.

وسجل محمد رضا بوبو هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة مروان حمدي، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وسجل مصطفى فتحي هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة 26 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أسامة جلال من الجهة اليسرى، لكن تم إلغاؤه أيضًا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

محاولات أصحاب الأرض استمرت أمام تألق المهدي سليمان، حتى استطاع أحمد سامي تسجيل هدف الانتصار لـ بيراميدز في الدقيقة 75 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها الظهير المغربي محمد الشيبي من الجهة اليمنى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز لـ21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الرابع.