وزير الرياضة يُشيد بمبادرة قطبى الكرة المصرية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير والامتنان؛ مجلسي إدارة الأهلي والزمالك على هذه المبادرة الوطنية بهدف خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة، مع وجود كل الاحترام والتقدير لكلا الجانبين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارة مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وحضور كامل مجلسي الإدارة؛ إنما ينم على عهد جديد للرياضة المصرية، ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأجواء الإيجابية التي شهدتها زيارة مجلس إدارة نادي الأهلي إلي نادي الزمالك، وتأتى تجسيدًا وتأكيدًا على المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.

وأكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تقديره الشديد لزيارة مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التي جرت ظهر اليوم.

وعبر لبيب عن سعادته بالزيارة التي عكست الروح الرياضية بين الناديين، والتي يعتز بها نادي الزمالك، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يحضرها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، الذي ترك بصمة واضحة في الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن العلاقات بين الناديين تاريخية، وأنه كان يتدرب داخل نادي الأهلي مع منتخبات مصر لكرة اليد، وأن هذه هي الروح الرياضية التي يجب أن يعززها الجميع.

وأضاف أن من حق كل نادٍ أن ينافس من أجل الفوز بالبطولات، ولكن دون أن يخرج ذلك عن الإطار المألوف، وأن يعمل الجميع وفقًا لمصلحة مصر.

وتمنى لبيب من وسائل الإعلام أن تتبنى نهجًا يعزز الروح الرياضية بين الأندية، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من العمل على تعزيز التعاون المثمر بين الجميع.

وشدد لبيب على اعتزازه بدعوة محمود الخطيب لمجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي، مؤكدًا أن مجلسه يتشرف بتلبية هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة.