بعد الفوز على أوكرانيا ببطولة العالم.. وزير الرياضة يتواصل مع منتخب تنس الطاولة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا عبر الفيديو كونفرانس مع لاعبات المنتخب المصري لتنس الطاولة لتحفيزهن وتقديم التهنئة لهن، بعد تحقيقهن الفوز الثاني على منتخب أوكرانيا بنتيجة ٣-١ في بطولة العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية ضمن مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

ويتواجد منتخب السيدات في المجموعة الثامنة مع منتخبات فرنسا والتشيك وأوكرانيا وكرواتيا، حيث سبق له الفوز على التشيك في الجولة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما اطمأن وزير الرياضة على فريق منتخب الرجال، الذي يشارك أيضًا في بطولة العالم، وطالبهم بتقديم أداء جيد خلال المباريات المقبلة في البطولة.

وأشاد وزير الرياضة بالنتائج الجيدة التي حققها منتخبات تنس الطاولة للرجال والسيدات في مختلف البطولات خلال الآونة الأخيرة.

ويتواجد منتخب الرجال في المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال ورومانيا وإيران وتايلاند.