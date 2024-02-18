الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه زد وديا للتحضير لرحلة الكونغو

بيراميدز
بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره نادي زد في إطار التحضير لرحلة الكونغو في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي زد ضيفا على بيراميدز وديا في الثالثة عصر غد الإثنين على استاد الدفاع الجوي تحضيرا للسفر إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي يوم ٢٤ فبراير الجاري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل سجله أحمد سامي في الجولة ١٣ من بطولة الدوري.

وعبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل مؤكدا أنها ٣ نقاط مهمة للغاية خاصة وأنها ستعيد الثقة للاعبين في غرف الملابس، وكان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر لولا التأخر في التسجيل موضحا أن الفوز مهم للغاية قبل رحلة صعبة إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المدير الفني أن المواجهة كانت قوية وصعبة في ظل قوة المتافس ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحوذ وكان الأفضل وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر ولكن الفوز مهم للغاية بغض النظر عن النتيجة حتى يبني الجهاز الفني عليها في التطوير والتقدم بصورة أفضل مستقبلا.

أضاف أن الفوز سيغير الكثير داخل غرف الملابس إلى الأفضل وتعود الثقة للاعبين، ومن الضروري البناء على هذا الفور للمستقبل ومن أجل تطوير الأمور ولابد من التركيز والعودة للانتصارات في جميع البطولات.

وحقق فريق بيراميدز انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

وسجل محمد رضا بوبو هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة مروان حمدي، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

بيراميدز نادي زد نادي بيراميدز استاد الدفاع الجوي الاتحاد السكندرى الكونغو في دوري أبطال أفريقيا

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