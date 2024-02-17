"الأعلى للثقافة" يعلن بدء التقديم لمنح التفرغ للمبدعين المصريين

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات؛ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي عن فتح الباب للتقدم للحصول على منح التفرغ للمبدعين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام" 2024- 2025".

وفى السطور التالية نستعرض المستندات المطلوبة في السطور التالية:

المستندات المطلوبة للتقدم لمنحة التفرغ:

1- طلب الحصول على منحة التفرغ.

2- سيرة ذاتية وبيان بأعمال المتقدم في مجال إبداعه.

3- تصور محدد يتضمن خطة واضحة لمشروع تفرغه، بما يجعله جديرًا بالمنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ، وألا يكون المشروع حاصلًا على منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره أو عرضه.

4- ثلاث نسخ من ثلاثة أعمال من أحدث أعماله في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وكتابة المشروع الجديد والسيرة الذاتية و(المشروع المنجز بالنسبة للتجديد).

6- في مجال الفن التشكيلي والخط العربي، إحضار الطلب والسيرة الذاتية وصور من أعماله السابقة التي أنجزها في السنوات الثلاثة الأخيرة، على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام (Word) بجانب النسخة الورقية، وبالنسبة للمتقدمين للتجديد تقديم ما تم إنجازه من مشروع تفرغهم الذى حصل من أجله على منحة التفرغ.

شروط الحصول على منحة التفرغ 2024-2025:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- مقيما في جمهورية مصر العربية خلال مدة المنحة.

3- بالنسبة للعاملين في الحكومة أو القطاع العام، يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة، ولا يعتد بالإجازات الخاصة.

4- تقدم الطلبات شخصيا، ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في الحصول على المنحة في "ملف خاص مستوفاه كل الأوراق والمستندات المطلوبة"، ابتداء من الأحد الموافق 18 فبراير 2024 إلى الخميس الموافق 7 مارس 2024، وتٌقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في 44 شارع المساحة بالدقي- الجيزة.

5- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية، لمدة عام مالي بداية من 1 يوليو 2024.

6- لا تٌقبل الطلبات لمن سبق حصوله على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.