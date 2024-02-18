مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

يحرص الكثيرين على أداء فريضة الصلاة في مواقيتها تطبيقًا لما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية بضرورة الحفاظ على الصلاة وعدم تأخيرها.



ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.





مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد اذان الفجر: 5:06 ص

موعد اذان الظهر: 12:09 م

موعد اذان العصر: 3:20 م

موعد اذان المغرب: 5:49 م

موعد اذان العشاء: 7:03 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية

موعد اذان الفجر: 5:11 ص

موعد اذان الظهر: 12:14 م

موعد اذان العصر: 3:24 م

موعد اذان المغرب: 5:50 م

موعد اذان العشاء: 7:08 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد اذان الفجر: 5:02 ص

موعد اذان الظهر: 12:05 م

موعد اذان العصر: 3:15 م

موعد اذان المغرب: 5:40 م

موعد اذان العشاء: 6:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:06 ص

موعد اذان الظهر: 12:09 م

موعد اذان العصر: 3:21 م

موعد اذان المغرب: 5:46 م

موعد اذان العشاء: 7:04 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد اذان الفجر: 5:07 ص

موعد اذان الظهر: 12:11 م

موعد اذان العصر: 3:23 م

موعد اذان المغرب: 5:48 م

موعد اذان العشاء: 7:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:05 ص

موعد اذان الظهر: 12:08 م

موعد اذان العصر: 3:19 م

موعد اذان المغرب: 5:44 م

موعد اذان العشاء: 7:02 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:03 ص

موعد اذان الظهر: 12:07 م

موعد اذان العصر: 3:22 م

موعد اذان المغرب: 5:47 م

موعد اذان العشاء: 7:03 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد اذان الفجر: 4:57 ص

موعد اذان الظهر: 12:02 م

موعد اذان العصر: 3:09 م

موعد اذان المغرب: 5:45 م

موعد اذان العشاء: 6:59 م





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد اذان الفجر: 4:56 ص

موعد اذان الظهر: 11:59 ص

موعد اذان العصر: 3:05 م

موعد اذان المغرب: 5:34 م

موعد اذان العشاء: 6:53 م