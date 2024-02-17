السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بترويج المخدرات فى بولاق أبو العلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة ألف جنيه؛ لاتهامه بترويج المواد المخدرة في منطقة بولاق أبو العلا.

كانت أمرت نيابة بولاق أبو العلا، إحالة عاطل، لمحكمة الجنايات بتهمة ترويج مخدر حشيش على عملائه.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة دار السلام.

واتخذت كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأحالته للجنايات.