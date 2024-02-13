الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش وسلاح في منشأة ناصر

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل بتهمة ترويج الحشيش وحيازة سلاح ناري في منطقة منشأة ناصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار. وبعد التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تمّ التوصل إلى المتهم وإعداد كمين محكم أسفر عن القبض عليه.

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الحبس 6 أشهر لعامل ضبط بحوزته "حشيش" فى منشأة ناصر

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ضبط المتهم بقتل عامل نظافة بسيارة في منشأة ناصر

وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وسلاح أبيض "مطواة"، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم إلى أن تمت إحالته الي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 10 سنوات تاجر الحشيش والسلاح منشأة ناصر محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد ترويج الحشيش

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