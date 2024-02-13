المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش وسلاح في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل بتهمة ترويج الحشيش وحيازة سلاح ناري في منطقة منشأة ناصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار. وبعد التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تمّ التوصل إلى المتهم وإعداد كمين محكم أسفر عن القبض عليه.

وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وسلاح أبيض "مطواة"، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم إلى أن تمت إحالته الي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.