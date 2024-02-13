الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة للمحكمة: صاحب البيت هيطردني ورفض يجددلي عقد الإيجار

محكمة
محكمة

بخطوات بطيئة، وقفت سيدة في محكمة عابدين، بوسط البلد، لتمثل أمام قاضي الأمور المؤقتة، لبحث دعوى طردها من مسكن تستآجره منذ عقد بمنطقة شبرا.

وقالت السيدة «صباح. إ»: «صاحب البيت هيطردني وأنا إيجار قديم وبقالي 10 سنين عايشة في الشقة وسعرها كان مناسبني، أروح فين، أدور على سكن تاني وإيجار تاني بعد ما أخدت على الناس وعاشرتهم وبقينا أهل».

أضافت: «أنا عقدي خلص بس أنا بقالي سنين في المنطقة، وطلبت من صاحب الشقة يجددلي العقد لكن هو وضع شروط جديدة في العقد وضاعف المبلغ لتصعيب الأمر ومنع التفاوض».

أما «صلاح.ا»، مقيم الدعوى، قال إن المدعى عليها تقيم في شقة سكنية بالعقار ملكه رقم 3 في شارع الجرامون، بمنطقة شبرا، بالطابق الثالث، واستآجرت الشقة لمدة عشر سنوات، وانته العقد ولم تغادرها، وتطالب بمد العقد على الرغم من رفض الأمر، إلا أنها مستمرة في المكوث في الشقة.

طالب المدعي بتسليم الشقة بمشغولاتها ومنقولاتها، حيث امتنعت عن تسليم العين رغم انتهاء مدى التعاقد دون مبرر قانوني ورغم إنذارها مرارًا، فأقام الدعوى التي حملت رقم 705 لسنة 2023 لطردها من الشقة محل النزاع.

محكمة عابدين قاضي الأمور المؤقتة منطقة شبرا منع التفاوض الدعوى محل النزاع

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