الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة "عصابة التنقيب عن الآثار" في عابدين

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي بمنطقة عابدين، للقسم يفيد بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار عقار ضبط 3 أشخاص

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