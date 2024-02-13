اليوم.. استكمال محاكمة "عصابة التنقيب عن الآثار" في عابدين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي بمنطقة عابدين، للقسم يفيد بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونية.