الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سيارات إغاثة وغرفة طوارئ".. كيف تتعامل إدارة المرور مع تنبيهات "الأرصاد" بالطقس السيئ؟

الطقس في مصر
الطقس في مصر

عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية  حول سوء وعدم استقرار الأحوال الجوية من اليوم حتى الجمعة المقبلة، وتأكيدها أن الطقس سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة للتعامل مع الطقس السيئ في مختلف أحواله من الرياح حتى سقوط الأمطار.

 

غرفة طوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار

جرى تشكيل غرف للطوارئ لتلقي الإغاثات والبلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار على مدار الساعة بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء الحوادث أو الأعطال.


كما تم توفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية، تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

نصائح مرورية لتجنب الكوارث في الطقس السيئ

 

ووضعت الإدارة العامة للمرور عددًا من الإرشادات للسائقين للقيادة الآمنة في ظل الطقس السيئ تمثلت في:-

-مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
-عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
-تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيًا.

هيئة الأرصاد الجوية استقرار الاحوال الجوية درجات الحرارة سقوط الأمطار غرفة طوارىء

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