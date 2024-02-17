السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لشهود العيان فى دهس شاب بكورنيش النيل

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال شهود العيان في واقعة إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بكورنيش المعصرة.

وقال شهود العيان، إن المصاب كان يعبر الطريق دون حذر وتفاجأ بالسيارة تصدمه، وتجمعوا حوله محاولين إسعافه ونقله للمستشفى.

وتلقى المقدم أحمد بهجت، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بطريق كورنيش حدائق حلوان، مفاده وجود مصادمة.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اصابة كورنيش المعصرة نيابة حلوان الجزئية المصاب شهود العيان قسم شرطة المعصرة

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