بعد 8 أيام من البحث.. اختفاء جثة "مي" في مياه ترعة الإسماعلية.. تفاصيل الحادث

«بندور عليها في المياه من 8 أيام عايزين نلاقيها ونكرمها بالدفن».. أيام طويلة يرقد فيها جثمان الطفلة «مي» في مياه ترعة الإسماعيلية، عقب سقوطها مع آخرين في حادث تصادم بين سيارة و«تروسيكل» كانت تستقله مع ثلاثة آخرين من أقاربها بمحافظة القليوبية.

انقلاب الطفلة في مياه ترعة الإسماعيلية

البداية، كانت باستقلال أربعة أشخاص بينهما الطفلة «مي» تروسيكل، وخلال سيرهما وقع حادث تصادم مع سيارة ملاكي ولكن نتج عنها انقلاب التروسيكل في مياه الإسماعيلية ومنه تم انتشال جثث الثلاث ضحايا بمنطقة أبو زعبل.

حفار لتطهير الترعة للعثور على الجثمان

أما الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الخمسة أعوام سقطت في المياه ولم يتم العثور عليها على الرغم من انتقال قوات الإنقاذ النهري واستمرار عمليات البحث عنها لمدة ثمانِ ليالي، وحتى الآن لم يتم العثور عليها على الرغم من بقاء آسرتها على شط مياه الترعة ورفضهم مغادرة مكان الحادث سوى بالعثور علي جثة الطفلة.



وقال والد الطفلة إنهم مستمرين في البحث عن الطفل وأن الأجهزة الأمنية دفعت بحفار من أجل انتشال الأكياس والقمامة المتراكمة والتي تعوق الرؤية داخل المياه.، حتى يتم تطهير الترعة والعثور على جثة الطفلة.





تفاصيل الحادث

كان قد لقي 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم غرقًا، وتم انتشال 3 جثث، وجار البحث عن جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل في مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة الخانكة.



تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسيكل كان يستقله 4 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، ما أدى إلى انقلابه بترعة الإسماعيلية.



وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثة الطفلة لانتشالها من داخل المياه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن 3 الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.