الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

"بحوث الصحراء" يدرب مزارعي الوادي الجديد على الاستفادة من المخلفات الزراعية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة الإنتاج في إطار التنسيق الكامل بين مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بالوادي الجديد في دراسة التحديات التي تواجه التنمية الزراعية ووضع الحلول المثلى لرفع الكفاءة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية 
الأمر الذي أدى إلى قيام مركز بحوث الصحراء بتبني تطبيق الحلول غير تقليدية للاستفادة من المخلفات الزراعية وتنفيذ نماذج للمكمورات السمادية (الكمبوست) والعلفية (السيلاج) من مخلفات النخيل.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن التنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتعامل مع تلك الموارد طبقًا للأسس العلمية السليمة للحفاظ على استدامتها.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد، تمتلك ما يزيد عن 3 ملايين شجرة نخيل تنتج آلاف الأطنان من المخلفات سنويًا والتي تشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المزارع بالمحافظة ويتم التعامل معها بإتجاهان إما بتركها لتكون عائلًا للآفات والقوارض مما يضر بالإنتاج الزراعي أو بحرقها داخل المزرعة مما يؤثر سلبيًا على النظام البيئي بأكبر محافظات مصر من حيث المساحة وأقلها من حيث التلوث البيئي.

وأضاف شوقي، أن التخلص من المخلفات بشكلٍ عشوائي عن طريق الحرق يكون له تأثيرات سلبية على البيئة خصوصًا فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الأزمات البيئية وهو ما يتعارض مع توجه الدولة بتقليل الإنبعاثات الكربونية والتوجه إلى الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات.

وفي هذا السياق، أفاد حسام شومان، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء بأن المركز قام بإنشاء وحدة مصغرة لإنتاج الكمبوست من خلال خطة ممنهجة في إطار البحث العلمي لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية السائلة بجودة عالية وذلك من خلال القيام بمراحل التصنيع المختلفة للحصول علي منتج عالي الجودة كامل التحلل مرتفع القيمة الغذائية  وتستخدم كنموذج تدريبى للمزارعين والمستثمرين بالمحافظة حيث قام المركز بإنتاج ٤٠٠ متر مكعب من الكومبوست من خلال الوحدة وتوفيره للمزارعين بسعر التكلفة، مما يسهم فى دعم المزارعين وحثهم على توفير الأسمدة العضوية والاعلاف غير تقليدية بتكاليف أقل وعائد اقتصادى أعلى، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمزارعين والمستثمرين وطلاب كلية الزراعة والمهندسين الزراعين خلال المراحل المختلفة للتخلص الأمن من المخلفات الزراعيه والاستغلال الأمثل لها بهدف زيادة الوعي والذي يمكنهم من تنفيذ هذه التقنية لديهم.

الزراعة بحوث الصحراء يدرب المزارعين بالوادي الجديد على الاستفادة المخلفات

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