علاج 4354 رأس ماشية.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 132 من إصدار "الزراعة في كل مصر" يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين بمركز البدرشين، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج 4354 رأس ماشية، وتم عقد ندوة ارشادية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية علي الاسواق، حيث تم ضبط 4399 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تحصين 60 الف و790 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما اختتمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الدورة التدريبية الخاصة بمطبقي المبيدات، في إطار التعاون المشترك بين مديريه الزراعة بالقليوبية ولجنة المبيدات بوزارة الزراعة والعمل الجاد لرفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعتها للعمل بالصوب بديوان المديرية، كما قامت الفرق البحثية المتخصصة في محصول البطاطس بزيارة للعديد من المساحات المنزرعة بالمحصول البطاطس، وتفقد حالة الزراعات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية بمركز كفر صقر، لدعم ماشية صغار المربين، كما تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 23 حملة تم المرور فيها على 53 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، كما تم تحصين 88 ألف و40 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة العامرية الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والبطاطس، كما تم إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، والزراعات الشتوية، كما تم عقد يوم حقل، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، فضلًا عن مرور لجنة المكافحة لمتابعة تنفيذ حملة مكافحة القوارض الحقلية لتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية وزراعات القمح والبنجر، والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشاكلهم وايجاد الحلول الفورية لها، كما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، القوافل الإرشادية، لمتابعة الزراعات، ومتابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة انتاج الزهور ونباتات الزينة بالمديرية، كما تم تقديم مختلف الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين واستقبالهم بالوحدة البستانية وتقديم ما يلزمهم من الخدمات الزراعية وتوفير ما يلزمهم من الشتلات.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، استمرار لجان التحصين بقرى ومراكز المحافظة للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات الموز بقرية بني مر مركز الفتح، وتم التنبيه علي المزارعين باتباع كافه التعليمات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة ومن معهد بحوث البساتين.

فيما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماعا مع مدير إدارة الخدمات والعاملين بصندوق التأمين على الماشية ومدير إدارة المنيا ورئيس قسم التأمين بالمديرية لمناقشة جهود المديرية للتأمين على الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.