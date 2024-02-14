"بحوث الصحراء" يؤهل منازل بدوية وينشئ آبارًا فى مطروح

يستهدف مركز التنميةِ المستدامةِ في مطروحٍ، التابعِ لمركزِ بحوثِ الصحراءِ، إعادة تأهيل 50 منزلًا في المجتمع السابع جنوبَ مدينة مرسى مطروحٍ، في إطارِ توجيهاتِ السيد القصير، وزير الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي، والدكتور حسام شوقي، رئيسِ مركزِ بحوثِ الصحراءِ، وبرعايةِ اللواءِ خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تؤكدُ على أهميةِ الاهتمامِ بالأسرِ الأكثرِ احتياجًا في المجتمعاتِ المحليةِ وتقديمِ المساعدةِ لهم، بالإضافةِ إلى استغلالِ مياهِ الأمطارِ في صحراء مطروح بأكملها.

قامَ مركزُ التنميةِ المستدامةِ لموارد مطروح، بالتعاونِ معَ شركة عجيبة للبترولِ، بتنفيذِ مشروعِ التنميةِ المتكاملةِ في المجتمعاتِ المطيرةِ بمحافظةِ مطروح، يهدفُ إلى تجديد 50 منزلًا للأسرِ الأكثرِ احتياجًا في المجتمعِ السابعِ بمدينةِ مرسى مطروح.

وصرحَ الدكتور حسام شوقي، رئيس مركزِ بحوثِ الصحراءِ، بأنَ المركزَ يعززُ جهودهُ الداعمةَ بالتعاونِ معَ وزارةِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي لخدمةِ سكانِ محافظةِ مطروحٍ في المجالاتِ الزراعيةِ التنمويةِ، وأيضًا في تحسينِ ظروفِ الحياةِ وتوفيرِ الدخلِ للأسرِ الفقيرةِ، بالإضافةِ إلى جمعِ مياهِ الأمطارِ.

منْ جهتهِ، أكدَ المهندسُ محمود الأمير، مديرُ مركزِ التنميةِ المستدامةِ لموارد مطروحٍ، أن المركزَ يستهدفُ حاليًا إعادة تأهيل 50 منزلًا في المجتمعِ السابعِ. تم الانتهاءُ من تأهيل 25 منزلًا حتى الآن، بالإضافةِ إلى إنشاءِ 50 بئرًا للشربِ وخزاناتِ أرضيةٍ للري التكميلي وحدائق منزلية، ضمنَ بروتوكولِ التعاونِ بينَ شركةِ إيني للبترولِ وشركة عجيبة ومركزِ بحوثِ الصحراءِ.

تدريب 400 مزارع ومربٍّ للثروةِ الحيوانيةِ

أشارَ "الأمير" إلى أنَ المشروعَ يهدفُ أيضًا إلى تدريبِ 400 مزارع ومربٍّ للثروةِ الحيوانيةِ على أساليبِ الزراعةِ الحديثةِ وتسمينِ الحملانِ، نظرًا لأهميةِ تربيةِ الأغنامِ في المنطقةِ والتحدياتِ المتعلقةِ بأسعارِ الأعلافِ، كما تم إنشاء 5 مزارعَ ذكيةٍ لزراعةِ نباتاتٍ متحملةٍ للتغيراتِ المناخيةِ في البيئةِ الصحراويةِ، وتطهير عدد 15 من الآبارِ الرومانيةِ للاستخدامِ في الريِ الزراعيِ تساعدُ في حصادِ ما يقربُ من 7500 مترٍ مكعبٍ من مياهِ الأمطارِ جنوبَ الصحراءِ.

وأشارَ مدير مركز التنميةِ المستدامةِ لموارد مطروحٍ إلى أن المشروعَ يستهدفُ تنميةَ المرأةِ من خلالِ التدريبِ على المشغولاتِ اليدويةِ البدويةِ وكذلكَ التصنيعُ الزراعيُ، بالإضافةِ إلى تعليمِ 200 سيدةٍ وفتاةٍ من محوِ أميتهن بالتعاونِ معَ هيئةِ محوِ الأميةِ بمطروحَ كجهةٍ إشرافيةٍ على العمليةِ الامتحانيةِ.

يهدف هذا المشروع إلى تحسينِ ظروفِ الحياةِ للأسرِ الأكثرِ احتياجًا في المنطقةِ، وتوفيرِ فرصِ عملٍ محليةٍ من خلالِ تدريبِ المزارعينَ والمربينَ.

كما يهدفُ المشروعُ أيضًا إلى تحقيقِ الاستدامةِ البيئيةِ من خلالِ استغلالِ مياهِ الأمطارِ وإنشاءِ مصادرَ محليةٍ للمياهِ وتحسينِ التقنياتِ الزراعيةِ في المنطقةِ الصحراويةِ، ومن المتوقعِ أن يكونَ لهذا المشروعِ تأثير إيجابيٍ كبيرٍ على المجتمعِ المحليِ في مطروحٍ من خلالِ تحسينِ معيشةِ الأسرِ الفقيرةِ وتوفيرِ فرصِ عملٍ محليةٍ.

كما سيسهمُ المشروعُ في تعزيزِ الأمنِ الغذائيِ وتنويعِ مصادرِ الدخلِ في المنطقةِ، حيث تعكس التنميةِ المستدامةِ في مطروحٍ التزامِ الحكومةِ بتعزيزِ التنميةِ المستدامةِ وتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ في مصرَ.

وتعتبر هذهِ المبادرة نموذجًا يُحتذى بهِ في توفيرِ الدعمِ والمساعدةِ للمجتمعاتِ المحليةِ وتعزيزِ استدامةِ المواردِ الطبيعيةِ في المناطقِ الصحراويةِ.

من جهتهم، أعربَ مراجع سالم حامد، أحدَ المستفيدينَ منْ عمليةِ الترميمِ للمنازلِ، عن شكرهِ وتقديره للجهودِ المبذولةِ من قبلِ وزارةِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي وشركةِ عجيبة للبترولِ بعد إتاحةِ الفرصةِ لإعادةِ ترميمِ منازلنا التي كادت أن تسقطَ علينا بسببِ عواملِ الطقسِ وعدم القدرة على صيانتها.