"الزراعة": برنامج تدريبى لشباب الباحثين حول الاستخدام الآمن للمبيدات

أعدت لجنة المبيدات برنامجًا تدريبيًا حول "الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات وأثره على الصادرات الزراعية" لشباب الباحثين بالمعمل بمقر لجنة المبيدات، وافتتح الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، البرنامج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار التعاون البناء بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى عبدالستار نائب أمين اللجنة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، والدكتورة هالة أبويوسف وكيل المعمل المركزي للمبيدات وكوكبة من الخبراء.

وخلال كلمته أكد "عبدالمجيد" دور لجنة المبيدات التوعوي من خلال البرامج التدريبية التي تقوم بتنظيمها اللجنة للباحثين والمتخصصين، ومن أهمها برنامج مطبقي المبيدات والذي يهدف إلى وجود فنيين متخصصين ومؤهلين لرش المبيدات، وبرنامج تجار المبيدات وهو برنامج متخصص لتجار تجزئة المبيدات على مستوى الجمهورية، كما أكد أهمية دور المركزي لمتبقيات المبيدات ودور الباحثين في إنتاج وتصدير منتجات زراعية آمنة.

وأشار إلى أن أي نجاح قائم على التدريب والتعليم المستمر، وتم تنظيم البرنامج التدريبي على مدار يومين تم خلالهما إلقاء العديد من المحاضرات، ومنها أساسيات الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات والطرق العامة للمكافحة ومخاطر الاستخدام غير المسئول للمبيدات وقواعد دراسات سمية المبيدات وممارسات طرق الرش ومعايرة آلية تطبيق المبيد، كما شمل التدريب بعض التطبيقات العملية.

من ناحيتها، أشارت دكتورة هند عبداللاه إلى أهمية دور لجنة المبيدات في تقديم الدعم الفني لكافة الجهات المنوطة بعمل اللجنة من خلال المشاركات الفعالة والبرامج التدريبية ونقل وتبادل الخبرات وأن من أهم صور التعاون بين المعمل واللجنة هو قيام المعمل بالمشاركة في المشروع القومي لتقصي متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية بالأسواق والمزارع.

وأضافت أنه يتم تنفيذه في أكثر من 17 محافظة على مستوى الجمهورية، الذي يسهم في قيام اللجنة بممارسة مهامها الرقابية والإرشادية والتوعوية من خلال نتائج هذا المشروع.

وأكدت "عبداللاه" أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية للباحثين بالمعمل يأتي في إطار في رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين وتأهيلهم لتقديم الدور الإرشادي للعاملين في القطاع الزراعي من المنتجين والمصدرين، بما يتوافق مع دور مركز البحوث الزراعية، كما أكدت أن التوعية والتدريب على طرق استخدام المبيدات ورشها بالطرق الصحيحة يزيد من كفاءتها على المحاصيل ويؤدي إلى انخفاض خطورتها على المستهلكين والبيئة.

واقترحت "عبد اللاه" قيام لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة د. محمد عبدالمجيد بتنفيذ عدة برامج للباحثين بالمعمل ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأخرى وبمشاركة العديد من الخبراء، وفي نهاية البرنامج تم تسليم الشهادة للمتدربين.