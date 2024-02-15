الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ15500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

اعلاف
اعلاف

استقرت أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 17700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى” 17700 جنيه، وطن الذرة ”أوكراني“ 16600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “تركي” 15500 جنيه.

أسعار الذرة 

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلي "حورس” 2800 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2820 جنيها، وبلغ سعر كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 17400جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 43000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 40500 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:40200 جنيه.

 سعر طن صويا فول فات “مستورد”

وسجل سعر طن صويا فول فات “مستورد” 38600 جنيه (أرضه)، صويا فول فات ”محلي” 37800 جنيه ”أرضه”، وسجل سعر طن صويا (هاي فات) 43% ”مستورد” 23000 جنيه ”أرضه”، كما بلغ سعر طن صويا (هاي فات) 43% محلي 29000 جنيه ”أرضه”، وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:24000 جنيه، في حين بلغ سعر جيلوتين ”مستورد” 46000 جنيه، وبلغ سعر سعر طن رده بران محلي 13700جنيه، في حين بلغ سعر جيلوتين ”محلي” 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف (نامي) 25200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف (ناهي) 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف (بادي نامي) 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% مبلغ 22500 جنيه، وطن بياض 16% وصل إلى 21300 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% ما قيمته 20800.

الذرة ب15500 جنيه أسعار الأعلاف اليوم الأحد

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