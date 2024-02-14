اليوم.. البابا ثيؤدوروس يعود إلى القاهرة بعد رحلة مطولة خارج البلاد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إن اليوم 14 فبراير 2024 يصل إلى القاهرة مطارنة وأساقفة بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا من جميع الإبراشيات في أفريقيا للمشاركة في المجمع المقدس للكرسي الإسكندري الذي يبدأ أعماله غدًا 15 فبراير، برئاسة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا.

رحلتا البابا ثيؤدوروس إلى نيجيريا واليونان

وكان البابا ثيودروس، أجرى زيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة الرب، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عاماً.

وقد استقبله أبنائه المبتهجين بحضوره بالترحيب بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس.

وشكر المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا البابا ثيودروس نيابة عن الكهنة والأبرشية على محبته لأبنائه، مشيدًا برؤيته التبشيرية بروح سلفه مرقس الإنجيلي في قارة أفريقيا بأكملها.

وقبل رحلته الرعوية الى نيجريا كان قد مر البابا على ايبارشية اليونان.. حيث احتفل في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بصلاة غروب العيد بحضور، من مطارنة الإسكندرية، المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الاسماعيلية)، المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، المتروبوليت ملاتيوس مطران قرطاجة وشمال أفريقيا (تونس)، والأسقف برودروموس أسقف توليارا وجنوب مدغشقر. وكذلك مطارنة من إسبرطة، وممثلون عن السلطات والمؤسسات، والعديد من المؤمنين الذين أتوا للتبرك من أيقونة السيدة العذراء مريم العجائبية.