خَرف بايدن والوثائق السرية.. هل يتمكن من حسم ولاية أخرى بانتخابات 2024؟

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شبكة ABC News وشركة Ipsos، أن 86% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، أكبر من أن يشغل منصب الرئيس، وهو ما يشمل 59% من الأشخاص الذين يعتقدون أنه والرئيس السابق دونالد ترامب 77 عامًا، كبير جدًا في السن بالنسبة للمنصب الأعلى.

ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد تعتقد الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى في البيت الأبيض، كما يشمل الرقم أيضًا 27% يعتقدون أن بايدن هو الوحيد الذي أصبح أكبر من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.

وكشفت النتائج كذلك عن أن 62% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب أكبر من أن يشغل منصب الرئيس.

يعد كل من بايدن (الديمقراطي) وترامب (الجمهوري) من المرشحين الرئاسيين لحزبيهما في الانتخابات المقبلة، وتزايدت المخاوف بشأن أعمارهما في الأشهر الأخيرة.

خَرف بايدن وتعامله مع الوثائق السرية

وأظهر استطلاع سابق أجرته الشبكة في سبتمبر من العام الماضي، أن 74 في المائة يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى كرئيس، بينما قال 49 في المائة الشيء نفسه عن ترامب.

جاء هذا الاستطلاع بعد أيام فقط من نشر المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية، الذي يحقق في تعامل بايدن مع الوثائق السرية بعد أن ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017، نتائجه في تقرير من 388 صفحة.

وقال التقرير، إن بايدن احتفظ عمدًا بالمعلومات السرية وكشف عنها بعد توليه منصب نائب الرئيس، والتي تضمنت وثائق حول السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية التي تورطت فيها مصادر وأساليب استخباراتية حساسة.

ومع ذلك، لن يواجه بايدن اتهامات جنائية لأن سياسة وزارة العدل تحظر توجيه اتهامات ضد رئيس حالي.

كما ذكر التقرير، عدة مرات أن ذاكرة بايدن "محدودة بشكل كبير" و"ضعيفة"، كما أن الرجل البالغ من العمر 81 عامًا، في رد غاضب، قال إن "ذاكرته جيدة".

وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب سلسلة من المشاكل القانونية، وقد تم بالفعل توجيه لائحة اتهام جنائية إليه أربع مرات في عام 2023 وسيتعين عليه حضور العديد من المحاكمات هذا العام.

ردًا على تقرير المحقق الخاص، قال ترامب لأنصاره في اجتماع للجمعية الوطنية للبنادق يوم الجمعة في بنسلفانيا، إنه كان يجب أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها بايدن عندما يتعلق الأمر بحيازة وثائق سرية.

وقال: "إذا لم يتم توجيه اتهامات إلى بايدن، فالأمر متروك لهم، كما تعلمون، ولكن بعد ذلك لا ينبغي توجيه اتهامات لي. هذا ليس أكثر من اضطهاد انتقائي لـي".

وقال ترامب خلال الاجتماع في هاريسبرج: "أنا خصم بايدن السياسي، ولا أعرف أنه بايدن، لأنني لا أعتقد أنه يعرف أنه على قيد الحياة".