ما هي سيناريوهات وموعد اجتياح الاحتلال لرفح؟.. محلل سياسي يكشف لـ"الدستور"

كشف أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، السيناريوهات المتوقعة لاجتياح الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية.

وقال "الرقب" في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن أولها السماح للكتلة السكانية في رفح بالمغادرة باتجاه الشمال، أما السيناريو الثاني وهو تنفيذ الاجتياح دون السماح بإجلاء السكان وهو ما يتخلف عنه مجزرة وجريمة إبادة حذرت منها العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع: “الأمريكان حذروا من تنفيذ السيناريو الثاني، وطالبوا بممرات إنسانية تسمح بانتقال المدنيين إلى شمال غزة، ثم لاحقا ينفذ الاحتلال عمليته”.

واعتقد “الرقب” أن العملية الاسرائيلية قد تبدأ بعد شهر رمضان وليس قبله لأن قيام العملية في رمضان قد يؤثر سلبا وتنقدا كبيرا على الاتلال الاسرائيلي.

إخطار إسرائيلي بإخلاء مجمع ناصر الطبي

وميدانياً، أمر الجيش الإسرائيلي إدارة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإجلاء جميع النازحين الذين يحتمون داخل أسواره، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجب فقط على المرضى والعاملين الطبيين البقاء داخل أراضي المستشفى.

كما طُلب من المدارس المحيطة بالمنشأة الإخلاء، وقد تأثر البعض من الأعمال العدائية المستمرة واشتعلت النيران في عدد قليل منهم، بزعم أن قنابل الدخان التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وفقا للبيان وشهود العيان.