استشهاد 12 فردًا من عائلة واحدة فى غارة للاحتلال بوسط غزة

استشهد 12 فردًا من عائلة واحدة، بينهم طفلان صغيران وخمس نساء، وأصيب 40 شخصًا آخرين، في هجوم لجيش الاحتلال على مبنى سكني وسط غزة فجر الإثنين، بحسب مستشفى الأقصى.



وقال أحد المواطنين لشبكة CNN: "نحن جميعًا عائلة من الشهداء"، "هذا أنس كان عمره سنتين، كان أعز الناس في العالم كله".

وأكد أنه غادر المنزل لشراء بعض الخبز وعاد إلى المنزل ليجد أن جميع أقاربه قد قتلوا في غارة جوية قبل لحظات.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الغارة، لكنه قال إنه يحاول منع سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال فلسطينيان نازحان لوكالة رويترز إنهما يغادران مدينة رفح قبيل هجوم بري إسرائيلي متوقع ويتجهان إلى مدينتي خان يونس في جنوب غزة والمغازي في القطاع الأوسط.



وهناك أكثر من 1.3 مليون شخص موجودين في رفح، معظمهم نزحوا من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر المكتظ، وقالت النازحة الفلسطينية نهلة جروان لرويترز يوم الثلاثاء إنها فرت في الأصل من المغازي إلى رفح لكنها الآن تعود إلى المغازي.

وجددت مصر تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع، نتيجة استمرار الحرب في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال مصدر رفيع المستوى للقناة، إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.