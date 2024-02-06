كتائب شهداء الأقصى تعلن مقتل قائد بارز فى غارة جوية إسرائيلية

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، عن أن قياديًا بارزًا في كتائب شهداء الأقصى قُتل مع 13 من أفراد عائلته، في غارة جوية إسرائيلية على عقار في دير البلح نهاية الأسبوع.

واستشهد عصام خطاب "أبومازن" في منزل عائلته، وفقًا لكتائب شهداء الأقصى، وهي تحالف من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

ووصفته بأنه أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الأحد الماضي، أن 14 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا، من بينهم طفلان وأربع نساء، وأصيب كثيرون آخرون جراء الغارات الجوية في دير البلح، نقلًا عن طبيب في مستشفى شهداء الأقصى.