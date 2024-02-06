الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب شهداء الأقصى تعلن مقتل قائد بارز فى غارة جوية إسرائيلية

جانب من القصف
جانب من القصف

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، عن أن قياديًا بارزًا في كتائب شهداء الأقصى قُتل مع 13 من أفراد عائلته، في غارة جوية إسرائيلية على عقار في دير البلح نهاية الأسبوع.

واستشهد عصام خطاب "أبومازن" في منزل عائلته، وفقًا لكتائب شهداء الأقصى، وهي تحالف من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

ووصفته بأنه أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الأحد الماضي، أن 14 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا، من بينهم طفلان وأربع نساء، وأصيب كثيرون آخرون جراء الغارات الجوية في دير البلح، نقلًا عن طبيب في مستشفى شهداء الأقصى.

 

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غزة كتائب شهداء الأقصى قياديا إسرائيل

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