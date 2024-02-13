الاحتلال يزعم: نستقبل فيضًا من المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس بالقطاع

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه يستقبل فيضًا من المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس، مضيفا أن الفيديو الذي تم بثه لـ"السنوار" في النفق بخان يونس يؤكد أننا قريبون منه.

“السنوار” دخل نفق بخان يونس

وحصل الجيش الإسرائيلي على مقطع فيديو من كاميرا أمنية يظهر زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، داخل نفق أسفل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع زوجته وأطفاله ورجل آخر مجهول الهوية، حسبما قال مسؤول أمني إسرائيلي لشبكة CNN. يوم الثلاثاء.

ولم يتضح متى تم تسجيل الفيديو والحصول عليه، وما هي الحالة التي كان عليها السنوار.

واتهمت إسرائيل السنوار بأنه “العقل المدبر” وراء الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر – على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه على الأرجح أحد المخططين .

مخاوف من جريمة حرب جديدة في رفح

ويتزايد القلق الدولي بشأن مصير المدنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي يضع فيه الجيش الإسرائيلي خططا لشن هجوم على المدينة الجنوبية.

ويُعتقد أن أكثر من نصف سكان غزة يتواجدون في رفح، حيث يتجمع معظم النازحين من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر في مدينة خيام مؤقتة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الهجوم سيكون له "عواقب مدمرة".

مفاوضات القاهرة

ويأتي القلق المتزايد في الوقت الذي تدخل فيه محادثات وقف إطلاق النار بين مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولين قطريين ومصريين في القاهرة فترة حرجة مدتها 24 ساعة.

وقالت حماس، إنها ستكون على استعداد لحضور الاجتماع في القاهرة إذا أحرزت المحادثات الحالية تقدما.