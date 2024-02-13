CNN: المحادثات الجارية فى القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة "حاسمة"

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار التي تتم في القاهرة تدخل فترة حرجة مدتها 24 ساعة، وتعتبر حماس أن الـ24 ساعة المقبلة من محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية في القاهرة اليوم الثلاثاء حاسمة.

وقال مصدر في حماس لشبكة CNN: "الصورة ستتضح أكثر خلال الـ24 ساعة القادمة"، مضيفًا: "هناك إصرار واضح وقوي لدى الوسطاء على التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار والبدء بعملية تبادل للإفراج عن الأسرى من الجانبين، وإدخال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والنفطية".

مدير وكالة المخابرات المركزية يزور القاهرة



ويزور مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا القاهرة اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع مسئولين قطريين ومصريين لبحث وقف محتمل لإطلاق النار بقطاع غزة لمدة أسابيع من شأنه تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال مسئول كبير مطلع على المفاوضات لشبكة CNN إن المحادثات "تدفع للأمام"، لكنه أكد أن الأطراف لم "تقترب" بعد من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال المسئول بصراحة إن المحادثات لا تزال صعبة. ورغم إحراز بعض التقدم في الأيام الأخيرة، قال المسئول إن الاتفاق ليس وشيكًا بعد.

وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي مطلع على المحادثات، إن الجهود الحالية تتمحور حول وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع يتضمن ضمانات باستمرار المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار في نهاية المطاف.

وقال الدبلوماسي إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ووصف محادثات القاهرة بأنها حاسمة في سد الفجوات المتبقية بين الأطراف.

وقال مسئول في حماس للشبكة الأمريكية، إن ممثلي الحركة مستعدون للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية، وفق التقرير الصادر.