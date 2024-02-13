كيف تؤثر المساعدات الأمريكية لـ أوكرانيا وإسرائيل على الأحداث المشتعلة؟

لا يزال مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن المساعدات الخارجية في جلسة استمرت طوال الليل إلى أوكرانيا وإسرائيل في ظل استمرار الحرب المستمرة وأحداثها المشتعلة، يواجه مصيرًا غامضًا.

يأتي ذلك بعدما وعد المتشددون الجمهوريون بمعارضة إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، حيث قال العديد من الجمهوريين اليمنيين في مجلس النواب إنهم سيمنعونه، ويصرون على أن مبلغ الـ 61 مليار دولار المقدم لأوكرانيا يجب أن يتم إنفاقه بدلاً من ذلك على القضايا الداخلية، مثل أمن الحدود.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن يرسل الكونجرس التشريع إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

وزعم المؤيدون أن التخلي عن أوكرانيا من شأنه أن يشجع روسيا ويخاطر بتراجع أوسع للديمقراطية العالمية.

وأشاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون، مؤكداً مرور سنوات، وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لا يؤثر بشكل كبير على أمننا القومي فحسب، ولا على أمن حلفائنا فحسب، بل على أمن الديمقراطية الغربية.



وفي صباح اليوم الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، حيث سيتوجه التشريع الآن إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث فرصة في أن يصبح قانونا ضئيلة.

وبحسب وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا تم تأجيله لعدة أشهر من قبل المتشددين الجمهوريين تحت تأثير الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومع ذلك، فإن دفعة من الحزبين بدعم من المعتدلين من الحزب ساعدت على إقراره في جلسة استمرت طوال الليل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وشهد التصويت تصويت 22 جمهوريًا مع الديمقراطيين لتمرير الحزمة بأغلبية 70 صوتًا مقابل 29.

كما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإقرار التشريع.

وكتب على موقع X: "إن العالم يتطلع إلى أن تظل القيادة الأمريكية صامدة، وتساعد في حماية الأرواح، والحفاظ على الحرية".

وأضاف أن مشروع القانون من شأنه أن يساعد في "الاستقرار العالمي، مما يؤدي إلى زيادة الأمن والرخاء لجميع الأمريكيين وكل الأحرار".

ووفقاً للتقرير، فإن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، أكبر داعم مالي لأوكرانيا، أمر بالغ الأهمية لكييف في سعيها لصد العملية العسكرية الروسية، وحذر مسؤولون أوكرانيون من نقص الأسلحة في حين أن المساعدات مطلوبة أيضا للحفاظ على أداء الحكومة.

وأعطى الاتحاد الأوروبي أخيرا الضوء الأخضر لحزمة المساعدات المتأخرة البالغة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) في بداية الشهر.

ومع ذلك، تواجه المساعدات الأمريكية لأوكرانيا رياحا معاكسة قوية في مجلس النواب، حيث تتمتع مصالح ترامب بنفوذ أكبر لدى الجمهوريين، الذين يسيطرون على المجلس بأغلبية ضئيلة.

وبالإضافة إلى 61 مليار دولار لأوكرانيا، يتضمن مشروع القانون 14 مليار دولار لحرب إسرائيل في غزة و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان، لردع العدوان المحتمل من جانب الصين.

وسيوفر التشريع أيضًا 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى حول العالم، حسبما افادت الوكالة الامريكية .

وقال السيناتور جي دي فانس، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، إن الولايات المتحدة يجب أن تتراجع عن الصراع وتساعد في التوسط في إنهائه مع بوتين الروسي.

وشكك في الحكمة من الاستمرار في تعزيز دفاع أوكرانيا عندما يبدو بوتين ملتزما بالقتال لسنوات.

وقال: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالواقع الذي نعيش فيه، وهو أنهم دولة أقوى، وهذه منطقتهم من العالم".

فيما عارض فانس المساعدة وانتقاد مجلس الشيوخ وحرصوا على تأجيل التصويت النهائي، وتحدثوا على الأرض حتى الفجر، لكن مؤيدي المساعدات رفضوا ذلك، محذرين من أن الرضوخ لروسيا سيكون خطأ تاريخيا له عواقب وخيمة. وفي اشتباكات متبادلة غير معتادة، تحدى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين يدعمون المساعدات بعض المعارضين مباشرة على الأرض.

وقد دحض السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، بغضب بعض حججهم، مشيرًا إلى أن الأموال لن تساعد أوكرانيا إلا لمدة تقل عن عام، وأن جزءًا كبيرًا منها سيذهب إلى تجديد المخزون العسكري الأمريكي.

واعترف موران بأن تكلفة الحزمة كانت باهظة بالنسبة له، لكنه أشار إلى أنه إذا هاجم بوتين دولة عضو في الناتو في أوروبا، فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بموجب معاهدة بالمشاركة بشكل مباشر في الصراع - وهو الالتزام الذي دعا إليه ترامب.