الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جون كيربى: إسرائيل مُلزمة بحماية 1.5 مليون مدنى فى رفح

جون كيربي
جون كيربي

جدد البيت الأبيض تأكيده على أن إسرائيل ملزمة بوضع خطة ذات مصداقية لحماية الناس في رفح قبل شن هجوم شامل جنوب مدينة غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تعارض التطلعات الإسرائيلية للذهاب إلى رفح.. لكن ليس من المستحسن المضي بشكل كبير دون خطة ذات مصداقية لمليون شخص لجأوا إلى رفح. 

وقال كيربي: "إسرائيل ملزمة بحمايتهم".

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية  

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الخارجية الأمريكية: لا ينبغى أن تؤثر الضربات على رفح بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين

 

تعقد وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا مؤتمرًا صحفيًا، ويرد المتحدث باسمها ماثيو ميلر على أسئلة حول ما إذا كان لدى الولايات المتحدة دافع لسحب التمويل الأمريكي والأسلحة لإسرائيل من أجل الضغط على الدولة لتهدئة هجومها العسكري في غزة.

وردًا على استجواب الصحفيين، قال ميلر إن الولايات المتحدة تستخدم أدوات الإقناع للضغط على إسرائيل، لكنه أشار إلى أن هذه الأدوات لا تشمل التهديد بوقف التمويل والمساعدات العسكرية، في حين قال إن نفوذ أمريكا على إسرائيل "ليس كافيًا" حاليًا.

ويركز "ميلر" على التعليقات العامة القادمة من القيادة الأمريكية، بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي صعّد انتقاداته في الأيام الأخيرة للتدمير العنيف الذي تلحقه إسرائيل بغزة.

وقال ميلر: "عندما تقف الولايات المتحدة وتقول شيئًا علنيًا، فهذا مهم".

وأضاف: "لقد رأينا حكومة إسرائيل ترد عليها، ليس دائمًا بالطريقة التي نريدها أو بالدرجة التي نريدها".

وقال ميلر: الولايات المتحدة لا تملك "عصا سحرية" لإصلاح المشاكل الدولية والتأثير على السياسة، لكن المراسلين يردون بالقول: نعم، لكن الولايات المتحدة لديها "العصا" في شكل دعم مالي غير محدود للقوة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يختلف جوهريًا عما وصفه مراسل آخر بأنه "التلويح بأصابع الاتهام" من قبل الولايات المتحدة حتى الآن إلى إسرائيل.

البيت الأبيض غزة رفح هجوم حماية المدنيين

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