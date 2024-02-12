الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: لا ينبغى أن تؤثر الضربات على رفح بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، عن أنه لا ينبغي أن يكون للضربات الإسرائيلية على رفح لها تأثير على مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين. 

وكان جيش الاحتلال قد قام بعمليات فجر اليوم على رفح الفلسطينية، وذلك وسط رفض إقليمي ودولي وتحذيرات من ذلك.

شن الاحتلال أكثر من 40 غارة جوية على عدة مناطق.

تركز غارات الاحتلال العنيفة على وسط المدينة.

استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء.

طال القصف مساجد ومنازل مأهولة بالسكان.

يأتي القصف وسط وجود نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني.

الخارجية الامريكية للضربات الاسرائيلية مفاوضات تبادل الأسرى المحتجزين رفح رفح الفلسطينية

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