واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق عاجل في وفاة طفلة فلسطينية

طالبت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في وفاة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر يوم الاثنين.

وقال ميلر:"طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث على أساس عاجل، ونحن نفهم أنهم يفعلون ذلك ونتوقع أن نرى تلك النتائج في الوقت المناسب ويجب أن تشمل إجراءات المساءلة حسب الاقتضاء".

وتم العثور على هند متوفاة نهاية هذا الأسبوع بعد أن حوصرت في سيارة متوجهة إلى مدينة غزة مع أفراد عائلتها الذين ورد أنهم قُتلوا بالرصاص على يد قوات الاحتلال قبل أسابيع.

وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على عمال الإنقاذ الذين تم إرسالهم للعثور عليها وقتلوا.

وقال ميلر:"صدمتنا التقارير عن وفاة هند رجب. سأخبركم أن لدي طفلة صغيرة على وشك أن تبلغ السادسة من عمرها، ولذا فهي مجرد رواية مدمرة، رواية مفجعة لهذه الطفلة".

توغل اسرائيل المرعب

ودعا مفوض الأمم المتحدة للإغاثة وحقوق الإنسان، مارتن غريفيث وفولكر تورك، إسرائيل إلى إجهاض توغلها "المرعب" المخطط له في مدينة رفح الحدودية، محذرين من أن مثل هذه العملية من المرجح أن تؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا بين المدنيين.

وقال تورك وهو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الهجوم يهدد بارتكاب "جرائم فظيعة".

"إن أي توغل عسكري كامل محتمل في رفح - حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية دون أن يجدوا أي مكان آخر يفرون إليه - أمر مرعب، نظراً لاحتمال أن يحتمل أن يكون هناك عدد كبير للغاية من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء أيضاً، على الأرجح. قال ترك: “قتل وجرح”، وفق صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها.