الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

توم حرب: الكونجرس الأمريكي يدعم إسرائيل بنسبة 99%

توم حرب
توم حرب

قال توم حرب، مدير التحالف الدولي الشرق الأوسطي، إنه كان هناك توتر في التفاهم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، سيؤدي لتأزم الوضع.

العدل الأمريكية اعتبرت بايدن ليس لديه الوعي الكامل

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة العدل الأمريكية، اعتبرت بايدن ليس لديه الوعي الكامل وبالوقت الحالي إدارة بايدن مشكلة من قسم كبير منهم مازال من أيام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابع، أن الكونجرس الأمريكي يدعم إسرائيل بنسبة 99%، وهذه الإدارة لديها 10 أشهر من اليوم وربما تأتي إدارة جديدة وربما تكون جمهورية، مشيرًا إلى أن وقت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، قدم مشروع حل الدولتين وتقديم 50 مليار دولار للسلطة الفلسطينية وبناء مدن ولكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك.

وأشار إلى أنه يوجد تعاطف أمريكي مع الشعب الغزاوي، وليس مع حركة حماس التي تصنفها أمريكا بالإرهابية.

توم حرب الكونجرس الأمريكي يدعم إسرائيل الرئيس السابق دونالد ترامب السلطة الفلسطينية

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