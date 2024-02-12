الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف الشوباشى لـ"الشاهد": معادلة الانفتاح على الغرب والحفاظ على أخلاقياتنا "صعب"

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي إن الطبقات العليا في المجتمع المصري كانت تتحدث الفرنسية في مرحلة الشباب، أما اليوم الشباب يتحدثون بالإنجليزية، فهل هذا يؤدي للابتعاد عن تاريخنا الفكري والابتعاد عن الأصالة أم نحقق مزجا وتوليفة خصبة بحيث نكون منفتحين ونحافظ على الأصالة؟

وأضاف الشوباشي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن رفاعة الطهطاوي أبو التنوير هو أول من وضع هذه النظرية عندما ذهب لفرنسا وبهر بها، لكنه أكد أن هناك قيما لا بد أن نحافظ عليها وعدا ذلك نأخذه عن الغرب لأن هناك تقدما عنا كثيرًا.

وأكد أن تحقيق المعادلة بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على أخلاقياتنا وتقاليدنا معادلة صعبة جدًا؛ لأن المشكلة أن من يحتك بحضارة وثقافة الغرب يكون له ردين فعل الأول الانبهار ولا بد من تقليدهم لأنهم نجحوا وأصبح لديهم طيارات ولو تم تقليدهم سنكون أمثالهم وهذا ليس سهلًا، مشيرًا إلى أن رد العفل الثاني أنهم كفار وأعداء الدين وهدفهم الوحيد القضاء على الإسلام وإذلال المسلمين والشعوب التي تدور في منطقة الشرق الأوسط، وهذان الأمران خطأ ويقع فيهما مالايقل عن 70% من الناس.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شريف الشوباشي الانفتاح الغرب أخلاقياتنا صعب

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