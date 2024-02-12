الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تطورات فى محاكمة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبدالغفور

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

استأنفت محكمة جنح أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة السائق المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث سير وقع بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وقال شعبان سعيد، دفاع أسرة الفنان أشرف عبدالغفور: لم ترد التقارير الفنية لفحص سيارة المجني عليه والمتهم، وأنا مصمم على ضم التقارير الفنية ومتمسك بدفاعي السابق.

 

وأضاف أنه قدم حافظة مستندات ضمت صورًا فوتوغرافية للسيارة المملوكة للفنان واضح فيها تهشم كامل من الخلف بشكل مرعب وهو ما يثبت خطأ المتهم، وأعاد طلبه بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

 

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وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري تجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

 

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبدالغفور، حضر المريض رفقة سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعاني من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

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