الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة النيابة حريق محطة مياه الشيخ زايد: تفحم 60 أسطوانة كلور

حريق
حريق

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في نشوب حريق هائل داخل محطة مياه، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، بينهم 3 أفراد من قوات الحماية المدنية. 

تفاصيل معاينة النيابة

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة عن أن الحريق نشب داخل عنبر لتنقية المياه داخل المحطة ممتد على مساحة 500 متر، وأسفر الحريق عن احتراق 60 أسطوانة لغاز الكلور تستخدم لتنقية المياه، ما تسبب فى تسرب غاز الكلور وإصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، وتم إسعافهم بموقع الحادث، ونقل بعضهم الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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التحقيق في إصابة 7 أشخاص بتسريب كلور بمحطة مياه في الشيخ زايد

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7 مصابين جراء تسرب للكلور فى محطة مياه بالشيخ زايد

نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية عن أن السبب وراء اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل الموصلات الكهربائية للوحة التحكم داخل عنبر لتنقية المياه، وامتد إلى خطين لأنابيب غاز الكلور، ونتج عنه احتراق وتفحم 60 أسطوانة كلور، وأدى الغاز الناتج من الأسطوانات إلى إصابة 7 أشخاص، بينهم 3 شرطيين بحالة اختناق.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من محطة لمياه الشرب بالشيخ زايد، باندلاع حريق هائل داخل المحطة ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بصحبة عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى محل البلاغ.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق باستخدام المعدات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق محطة مياه محطة مياه الشيخ زايد تفحم 60 اسطوانة كلور معاينة النيابة الشيخ زايد محطة مياه

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