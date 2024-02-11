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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في حريق سيارة وتفحم جثة على الدائري الإقليمي

حريق سيارة
حريق سيارة

تجري النيابة العامة في جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بسيارة على الطريق الدائري الإقليمي بعد تصادم بينها وبين أخرى ما أسفر عن مصرع شخص متفحمًا وإصابة 6 آخرين. 

شهد الطريق الدائري الإقليمي حادث تصادم سيارتين، مما أدى للاشتعال النيران في أحدهما، والتسبب في مصرع مواطن، بينما نجا 6 آخرون.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ورجال الأمن، وتم نقل المتوفي لثلاجة المستشفى للتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

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وقام رجال الأمن بإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وتم إزالة آثاره عن طريق أوناش المرور، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويعمل رجال المرور على استكمال الفحص للوقوف على أسباب الحادث وملابساتها.

كان قد ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه الواحات واشتعلت النيران فى إحدى السيارتين.

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