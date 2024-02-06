صاحب ورشة زيوت يروى كواليس تفحم عامل على يد صديقه فى الزيتون

«كانوا صحاب وجابه يشتغل معانا من شهرين».. بهذه الكلمات أدلى صاحب ورشة بأقواله في واقعة اتهام عامل عنده بإشعال النيران في صديقه بسبب خلافات بينهما، خلال نومه في ورشة زيوت سيارات في منطقة الزيتون.

الضحية ميكانيكى عندى فى الورشة من 4 سنوات

وقال أحمد رمضان أمين، 36 سنة، صاحب ورشة ميكانيكا وزيوت، في أقواله أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية: «المتهم محمد خيري، اشتغل من شهرين عندي في الورشة بعد ما جابه علاء الديب، ميكانيكي في الورشة، من أربع سنوات، للعمل معه وكانت تربطهما علاقة صداقة ولم أر خلافات بينهما».

الشاهد: كنت مع والدى فى مستشفى الدمرداش

وعن ظروفه وقت وقوع الحادث قال الشاهد: «اللي حصل أنا قاعد بقالي ثلاثة أيام في مستشفى الدمرداش وجالي تليفون من ناس في المنطقة بتقولي إن الورشة بتاعتك ولعت والنار مسكت في علاء الديب لكن أنا والدي كان تعبان جدًا وحصل له بتر في ساقه فأخدت الجزء المبتور وروحت دفنته في بلدنا في المنوفية ورجعت بسرعة على مستشفى الدمرداش علشان أشوف علاء لقيته في العمليات».

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد خيري، أشعل النيران في جسد صديقه خلال نومه في محل زيوت، حيث قتل المجني عليه علاء الديب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه حيث دبر في هدوء وروية مخطط الخلاص منه حيث وسوس له الشيطان بالإجهاز عليه خلال سباته بمرقده فوفر مادة عاجلة للاشتعال بأن سكبها عليه ما إن ظفر به ثم أوصل بها مصدر للهب والنيران وكان ذلك بقصد مقتله فأحدث إصاباته.



وأضرم النيران بملابس المجني عليه حال ارتدائه لها محققًا جريمته ولم يعبأ بنتيجة فعله بأن امتدت ألسنة اللهب لسائر أرجاء الورشة محل الواقعة المملوكة لأحمد رمضان، صاحب الورشة.





تقرير الأدلة الجنائية

وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو قداحة مشتعلة وبطاطين بمنطقة مبيته بالورشة وذلك بعد سكب كمية من مادة الجازولين المعجلة على الاشتعال ولا يمكن وصول المصدر الحراري إلا ممن يتواجد داخل الورشة وقت نشوب الحريق.