الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بخطف طالب فى الزيتون لـ27 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 27 فبرايرالجاري. 

كان تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها طالب عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

منطقة الزيتون طالب خطف محكمة جنايات القاهرة خلافات مالية

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