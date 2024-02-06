الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة تفصل في مصير سائق زوّر محررًا رسميًا لإصدار رخصة مزورة بالقطامية

محاكمة
محاكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على سائق متورط في تزوير محرر رسمي لسيارة وإصدار رخصة مزورة في منطقة القطامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يسري محمد ذكري بعضوية المستشارين محمد فؤاد، مجاهد علي مجاهد، بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وتبين أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، ولكنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي لشركة مستهمة وقدما تلك الأوراق المزورة لجهة حكومية، وهي وحدة مرور القطامية يثبت فيها ملكية السيارة لنفسه وعدم وجود مستحقات جمركية، كما تورط مع موظفيين حكوميين من وحدة المرور في تزوير رخص لسيارة ومنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.

منطقة القطامية سائق تزوير محرر رسمي

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