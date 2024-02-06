النيابة تصرح بدفن جثة شاب توفى في حريقة منزله بالخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة شاب توفى في حريق مسكنه بمنطقة الخليفة، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.

تفاصيل الواقعة

كان تلقى اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخليفة، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخليفة.



وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بعدد 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

نتائج التحريات والفحص

وبالانتقال إلى المكان وبالتحري بالفحص، تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخليفة.



أسفر الحريق عن مصرع شخص، فضلًا عن احتراق محتويات الشقة من أساس منزلي وأجهزة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأصحاب الشقة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.



وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق، لمعاينة الشقة وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.