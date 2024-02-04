حبس عاطلين قتلا موظفًا بالضرائب لسرقته بالإكراه فى الخليفة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل موظف بمصلحة الضرائب لسرقته بالإكراه في منطقة الخليفة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه في العقد الرابع من العمر، ومصاب بجروح في الرقبة وجروح طعنية في القدم اليمنى والذراع، ما أسفر عن نزيف دموي أدى لوفاته في الحال.

وتبين أن المجني عليه موظف في مصلحة الضرائب، ويعمل بعد الظهر على "توك توك" لتحسين دخله، ويوم الواقعة استدرجه عاطلان لتوصيلهما، وفي الطريق حاولا الاستيلاء على مركبة "التوك توك"، وعندما تصدى لهما قيداه وذبحاه ورميا جثمانه في الطريق.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة شخص على الطريق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة كل منهما سلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة «توك توك» قيادة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.