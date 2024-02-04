الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين قتلا موظفًا بالضرائب لسرقته بالإكراه فى الخليفة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل موظف بمصلحة الضرائب لسرقته بالإكراه في منطقة الخليفة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه في العقد الرابع من العمر، ومصاب بجروح في الرقبة وجروح طعنية في القدم اليمنى والذراع، ما أسفر عن نزيف دموي أدى لوفاته في الحال.

وتبين أن المجني عليه موظف في مصلحة الضرائب، ويعمل بعد الظهر على "توك توك" لتحسين دخله، ويوم الواقعة استدرجه عاطلان لتوصيلهما، وفي الطريق حاولا الاستيلاء على مركبة "التوك توك"، وعندما تصدى لهما قيداه وذبحاه ورميا جثمانه في الطريق.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة شخص على الطريق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة كل منهما سلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة «توك توك» قيادة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية موظف مصلحة الضرائب منطقة الخليفة جثة المجني عليه بلاغ قسم الشرطة

مواد متعلقة

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة حديد فى الخليفة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح