الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة حديد فى الخليفة

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات حبس 4 متهمين لاتهامهم بسرقة قطع حديد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

ضبط المتهمين

كانت أجهزة الأمن بمديرية بمديرية القاهرة نجحت فى ضبط 4 أشخاص بحوزتهم قطع حديد مسروقة بالخليفة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط "4 أشخاص" بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم عدد 13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها  من إحدى الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميليهما "سيئي النية" "تاجري خردة- مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة محكمة استمرار حبس

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