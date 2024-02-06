حبس "كرشة" ديلر المخدرات فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على المتعاطين، ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على عنصر إجرامي يتاجر في المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.



وأكدت معلومات وتحريات الرائد محمود سعداوي، معاون وحدة مباحث حلوان، عن قيام «أحمد.ن»، وشهرته «كرشة»، ومقيم مساكن الصلب دائرة قسم شرطة التبين، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد الشوارع دائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.