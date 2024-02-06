الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«ملابس محترقة وجثث متفحمة».. النيران تحصد أرواح «رسمية» وأطفالها فى حلوان

حريق
حريق

«ملابس محترقة وجثث متفحمة».. واقعة مأساوية راحت ضحيتها سيدة أربعينية وطفلتها وحفيدتها التي كانت تشقى لتربيتهما في شقة مسقوفة بالأخشاب في منطقة المعصرة بحلوان.

تبيع منادل لتعول ابنتها وحفيدتها

«رسمية»، 42 عامًا، بائعة مناديل اعتادت التسول في الشارع لطلب لقمة العيش لها ولابنتها مريم، 6 سنوات، وحفيدتها سحر، 4 أعوام، حيث إن الحفيدة ماتت أمها منذ ما يقرب من عامين وهي رضيعة بسبب إصابتها بمرض خبيث وتوفى والدها في السجن، لتنشأ يتيمة في كنف جدتها التي أخذتها في حضنها لتعوضها عن فقدان أمها والتي تزوجت وهي قاصر حتى تخف عبئها عن الأم الفقيرة.

توجهت «رسمية»، لمنطقة المعصرة منذ ما يقرب من خمس سنوات وطلبت أن تستأجر شقة مسقوفة بالخشب من رجل خمسيني وبمجرد أن أجر لها المنزل ووجدها ست فقيرة وبحاجة لمن يتولى أمرها عرض عليها الزواج ووافقت وعقب ما يزيد عن أربعة سنوات طلبت الطلاق منذ شهر بسبب زيادة حمل عائلتها على الزوج فقررت أن تنهي علاقتهما بالمعروف ولم تقطع أحبال المودة.

غلبها النوم خلال إعداد الطعام

ويوم الواقعة عادت رسمية من عملها عقب أن باعت بضاعتها وأحضرت طعاما لتحضيره للطفلتين وأحضرت «قصعة» وبها خشب وأشعلت النيران وحاولت أن تسوي عليها الطعام ليغلبها النوم خلال إعداده وتنكب الأخشاب المحترقة على الأرض لتلتهم المفروشات به حتى يصل لجسد السيدة والطفلتين لتستيقظ على صوت صراخهم ورائحة الدخان وتجد أطفالها الذين تعيش من أجلهما توفيا حرقًا وتفحما، وخلال محاولة إطفاء النيران من أجسادهم أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة عقب محاصرتها من النيران، وتم نقل الجثث والسيدة للمستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة فيها.

بلاغ قسم شرطة المعصرة

وتلقت  غرفة النجدة بلاغًا يفيد حدوث حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين وفاة سيدة وطفلين، إثر حدوث اختناق داخل شقتهم وتمت السيطرة على الحريق.

وأشارت المعاينة والتحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا فى أحد الأجهزة الكهربائية، تسبب فى اندلاع النيران بالشقة، وأن النيران حاصرت المقيمين بالشقة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى.

واقعة مأساوية منطقة المعصرة حلوان جثث متفحمة ملابس محترقة

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