نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إعادة الشئ لأصله بكورنيش النيل في حلوان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السعي الدائم والمستمر لتحسين الخدمات والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية لمحافظة القاهرة، تحقيقا للارتقاء بالمظهر العام لشوارع العاصمة،ونهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة، ومنها متابعة المشروعات التي تقوم بها المرافق للانتهاء منها بمنطقة كورنيش النيل بنطاق أحياء حلوان والمعصره والتبين طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وفي سياق ذلك قام حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وبالتنسيق مع ادارة الطرق بالحي، والاجهزة المعنيه بمتابعة الاعمال الجارية لاعادة تأهيل ورفع كفاءة واعادة الشئ لاصلة للشوارع الداخلية والرئيسية بالحي حيث تم متابعة أعمال إعادة الشئ لاصلة خلف مشروعات المرافق (الغاز) بكورنيش النيل بكفر العلو بحلوان وجاري متابعة الاعمال بشارع المرصد ضمن إعادة الشئ لاصلة.

FB_IMG_1707075356267

FB_IMG_1707075354506

FB_IMG_1707075352694

FB_IMG_1707075350433

FB_IMG_1707075348797

FB_IMG_1707074324957

FB_IMG_1707074322485

FB_IMG_1707074319672