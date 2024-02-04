الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إعادة الشئ لأصله بكورنيش النيل في حلوان

أعمال الخطة الاستثمارية
أعمال الخطة الاستثمارية بجنوب القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السعي الدائم والمستمر لتحسين الخدمات والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية لمحافظة القاهرة، تحقيقا للارتقاء بالمظهر العام لشوارع العاصمة،ونهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة، ومنها متابعة المشروعات التي تقوم بها المرافق للانتهاء منها بمنطقة كورنيش النيل بنطاق أحياء حلوان والمعصره والتبين طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

وفي سياق ذلك قام حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وبالتنسيق مع ادارة الطرق بالحي،  والاجهزة المعنيه بمتابعة الاعمال الجارية لاعادة تأهيل ورفع كفاءة واعادة الشئ لاصلة للشوارع الداخلية والرئيسية بالحي حيث تم متابعة أعمال إعادة الشئ لاصلة خلف مشروعات المرافق (الغاز) بكورنيش النيل بكفر العلو بحلوان وجاري متابعة الاعمال بشارع المرصد ضمن إعادة الشئ لاصلة.

 

 

 

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تحسين الخدمات كفر العلو الخطة الاستثمارية المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة

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