حبس مدير شركة متهم بغسل 120 مليون جنيه 4 أيام

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس مدير شركة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.



كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

يأتي ذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.