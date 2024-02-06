«قاومنا وكان هيودينا فى داهية».. لماذا قتل عاطلين موظف بمصلحة الضرائب؟

«قاومنا وكان هيودينا في داهية فدافعنا عن نفسنا فأصيب بطعنات تسببت في بتر ساقه ونزف حتى توفى فرميناه في الشارع».. بهذه الكلمات أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية حول كواليس ارتكابهما جريمة قتل موظف بمصلحة الضرائب وإلقاء جثته في الشارع في الخليفة.

اعترافات المتهمين

أعترف المتهمان أنهما خرجا يوم الواقعة واستدرجا المجني عليه لمكان لتوصيلهما وفي الطريق أخرجا أسلحة بيضاء وحاولا تثبيته لتركه مركبة بخارية «توك توك» يعمل عليها فتفاجأوا به يقاومهما ويتعدى عليهما بالضرب فوجهوا له عدة طعنات في الجسم حتى تسببت في بتر قدمه وبدأ يصرخ حتى سقط قتيلا وخوفًا من اكتشاف أمرهما ألقوا جثته في الشارع وفرا هاربين.

مناظرة جثة المجني عليه

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه في العقد الرابع من العمر مصاب بجروح طعنية في الرقبة وجروح طعنية في القدم اليمنى والذراع، مما أسفر عن نزيف دموي أسفر عن وفاته في الحال.



بلاغ قسم الشرطة

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط شخصَين بتهمة قتل أحد الأشخاص وسرقة مركبة “توك توك” قيادته.



تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة شخص على الطريق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة كل منهما سلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة “توك توك” قيادة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانون