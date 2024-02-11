حبس عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة في أطفيح

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بعد ارتكابهم 4 جرائم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية - لأحدهم معلومات جنائية - تخصص نشاطه الإجرامي فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" باستخدام "تروسيكل" وبحوزتهم المركبة المشار إليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح، والتصرف في المسروقات لعميلهم "سىء النية" ميكانيكى دراجات نارية "له معلومات جنائية" تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها "4 دراجات نارية".

كما تم ضبط عاطل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة أطفيح خاصة بسائق بأسلوب المغافلة وضُبط بحوزتهما السيارة المُبلغ بسرقتها.