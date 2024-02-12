الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استخبى ومراته بلغت لتضليل الضحايا.. حقيقة اختفاء مستريح السيارات بالهرم

مستريح
مستريح

نجحت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة ادعاء تغيب أحد الأشخاص عقب قيامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب زوجها مسئول بشركة لتجارة وتوزيع السيارات، عقب خروجه للتوجه لمحل عمله الكائن بدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة، وتلقيها اتصالًا هاتفيًا منه وأخبرها بتوجهه لإحدى المناطق لإنهاء بعض أعماله، وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة المُشار إليها أمام مطعم بمحافظة القليوبية.

بعد الفحص، تبين عدم صحة رواية المبلغة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام المذكور بالادعاء بتغيبه، على خلاف الحقيقة، بالاتفاق مع زوجته؛ للحصول على مبالغ مالية تقارب الـ14 مليون جنيه من بعض المواطنين مقابل استيراد سيارات لهم من الخارج، وعدم الالتزام بذلك وامتناعه عن سداد المبالغ المالية.

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بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور وخلال المواجهة اعترف باتفاقه مع زوجته على الاختفاء؛ خوفًا من مطالبة المواطنين له بالمبالغ المالية التي تلقاها كما هو مذكور، وفي وقت لاحق حضر محاسب إحدى الشركات ومحامٍ من المتعاملين معه لتسليم المبالغ المالية لشراء السيارات، وأكدا أن المذكور تلقى منهما مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء سيارات لهم، وتم تأييد هذه الأقوال أمام المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اختفاء مستريح السيارات مستريح السيارات بالهرم مديرية أمن الجيزة قسم شرطة الاهرام 14 مليون جنيه

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