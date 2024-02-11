سقوط "مستريح مستلزمات طبية" استولى على مليون جنيه لتوظيفها في سوهاج

ضبط ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج مندوب مبيعات بشركة خاصة بتهمة النصب على 6 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بلغت جملته مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال المستلزمات الطبية، مقابل أرباح دورية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بورود محضر محرر بواسطة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود بلاغ من المدعو “حامد. م. أ”، 48 عامًا، سائق، و5 آخرين ومقيمين دائرة مركز سوهاج، بتضررهم من المدعو “محمد. م. أ”، 37 عامًا، مندوب مبيعات بالشركة خاصة لتجارة الجملة والتوزيع، ومقيم دائرة مركز سوهاج، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 1.000.000 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بنحو 5% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها وأستولي عليها دون رد.