انقلاب سيارة نقل بمقطورة أعلى الطريق الدائرى باتجاه الهرم

شهد الطريق الدائري باتجاه الهرم، انقلاب سيارة نقل بمقطورة أعلى الطريق، مما أسفر عن إصابة السائق.

وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى موقع البلاغ، لإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

وورد بلاغ يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه الهرم، انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نقل مقطورة وسط الطريق، مما أسفر عن إصابة السائق، كما تسبب الحادث في حالة من التكدس والازدحام المروري في الاتجاه الذي شهد الحادث.

ويجرى رجال المرور جهودا مكثفة لإزالة آثار الحادث، ورفع السيارة، لإعادة حركة السير لطبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.