الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الأثنين في مصر ولمدة أسبوع

الطقس
الطقس

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بـ حالة الطقس، وذلك اليوم الأثنين الموافق 12 فبراير، فيهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس وذلك من أجل معرفة حالة الطقس قبل النزول من المنزل للتأكد من ارتداء الملابس المناسية لحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا وبالصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة الدرجة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية الدرجة العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح الدرجة العظمى 26 درجة والدرجة الصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والدرجة الصغرى 11، وأسوان الدرجة العظمى 29 درجة والصغرى 12.

حالة الطقس اليوم الإثنين في الإسماعيلية

حالة الطقس اليوم الإثنين 12-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

آخر أخبار حالة الطقس في مصر غدا الاثنين وموعد التغيرات المناخية

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

تشهد البلاد فرصًا لـ سقوط أمطار بداية من  غدا  حتى الخميس 15 فبراير الجاري، والتي تستمر حتى اسبوع، وفقًا لتنبؤات الأرصاد الجوية.

وواصلت الأرصاد الجوية، من المرجح أن يحدث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 50% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع 

يسود الطقس في الإسكندرية، معتدل دافئ نسبيًا على كل الأنحاء، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 12 درجة للصغرى و21 للكبرى، فيما بلغت سرعة الرياح 8 كيلو متر/ ساعة، ونسبة الرطوبة 94%.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بميناءي الدخيلة والإسكندرية.

وتشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استمرار حالة التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

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